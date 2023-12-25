“Gastronomi alanında elde edilen başarı, ülkeye değer katacak”

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25/12/2023

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“Gastronomi alanında elde edilen başarı, ülkeye değer katacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da düzenlenen Gastronomi Festivali’nde başarılı olan ve madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, elde edilen başarıdan dolayı duygulandığını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün kültür ve geleneklerini dünyaya tanıtmasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının birçok alanda başarıları bulunduğunu anlatan Tatar, turizm ülkesinde gastronomi alanında elde edilen başarının ülkeye değer kattığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kazanılan madalyalardan dolayı Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Latif Akça da yer aldı.

25/12/2023 16:55
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TAGS: haber, kıbrıs
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