Gastronomi Eğitiminde DAÜ Farkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Fransa’nın dünyaca ünlü Mutfak Sanatları ve Otelcilik Okulu Paul Bocuse’un eğitmeni Maxime Moise’u ağırladı.

The Alliance by Institut Paul Bocuse üyesi olarak önemli bir başarıya imza atan DAÜ Turizm Fakültesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Alliance by Institut Paul Bocuse stratejik ortaklıklar müdürü ve eğitmen şefi Maxime Moise, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerine seminer vermek ve Fransız Mutfağı yemeklerini birlikte yapmak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, dünyada 17 ülkeden seçkin 21 üyesi bulunan The Alliance by Institut Paul Bocuse’a Kıbrıs’taki tek üye okul olduklarını belirterek, bu ortaklıktan onur duyduklarını bildirdi. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu etkinlik ile The Alliance by Institut Paul Bocuse ile bağlarının daha da güçlendiğini ve öğrencilerinin önemli bir tecrübeye sahip olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aşçılık, Pastacılık ve Ekmekçilik programları öğrencilerinin Alliance by Institut Paul Bocuse stratejik ortaklıklar müdürü ve eğitmen şefi Maxime Moise tarafından verilen seminere katıldıklarını, daha sonra ise 2 gün boyunca uygulamalı olarak Fransız Mutfağı eğitimi aldıklarını belirtti. Eğitimin son gününde, öğrenciler Dubarry Veloute - Roasted Cauliflower & Poached Egg, Veal Blanquette, Old Fashioned Style Garnish & Pilaf Rice ve Galette Des Rois’ten oluşan bir menüyü başarı ile hazırlayıp sundular.

Prof. Dr. Kılıç açıklamasına şu ifadelerle devam etti; “Alliance by Institut Paul Bocuse’un temel amacı, dünyanın en iyi yükseköğretim kurumlarını ve üniversitelerini bir araya getirmek, konaklama, yiyecek servisi ve mutfak sanatları işletmeciliği mesleklerini tanıtmak ve geliştirmektir. Enstitü üyelerinin yenilikçi pedagojik yöntemlerin yanı sıra bir kültür zenginliğine erişimi bulunmaktadır. Bu çok çeşitlilik ve çok kültürlülük, öğrencilerin hem sosyal hem de profesyonel beceriler edinmelerini sağlamaktadır. Bilgilerine ek olarak, gerçek dünyaya ilişkin bu erişim ve anlayış, konaklama endüstrisinin beklentilerini karşılamalarını sağlamaktadır.”







24/01/2022 14:04