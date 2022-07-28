Gates'e göre geleceğin mesleği ne?

Verdiği demeçlerle dünya gündeminde yankı uyandıran, Mıcrosoft'un sahibi Bıll Gates, geleceğin mesleği ile ilgili konuştu.

Gates, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün artacağını vurgulayarak iklim teknolojisi üzerine çalışanların Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını söyledi.



İklim krizinin etkilerine dikkat çeken ünlü iş insanı, “Tahribat dünyayı yakıp yıkacak” değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini belirten Gates, özellikle elektrikli otomobillerin, pil teknolojilerinin ve hidrojen motorlarının önem kazanacağını savundu.



İklim teknolojisinin kolay bir alan olmadığını söyleyen Gates, “riskli bir iş ama sonuna kadar direnenler elde ettikleri kazanımlara inanamayacaklar" ifadelerini kullandı.

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28/07/2022 10:20