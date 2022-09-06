'Gatriyaba' isimli oyunun galası 30 Eylül’de

Zalihe Susuzlu Tiyatrosu uzun bir aradan sonra “Gatriyaba” 2 perdelik komedi oyunuyla perdelerini açıyor.

"Gatriyaba" oyunun galası 30 Eylül 2022 Cuma günü Lefkoşa’da yer alan YDÜ büyük salonunda yapılacak.

Zalihe Susuzlu Tiyatrosu, ülkenin kültür sanat hayatına zenginlik katmaya güçlü kadrosuyla kaldığı yerden devam ediyor.

Mahmut Anayasa’nın yazdığı Zalihe Suzuzlu’nun yönettiği “Gatriyaba” oyunu ülke genelinde turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Oyunda, Zalihe Susuzlu,Muhit Bilgehan,Tezer Oğuzkan,Ülfet Çoban, Sinem Kaşifoğlu, Eylem Akim, Ömer Çoban, Hüseyin Sencar, Sönmez Karakulle, Ercan Saymen rol alıyor. Işıkta Kemal Bilgehan, Efekte ise Kadircan Ercan yer alıyor.

“Gatriyaba” oyununu izleyebilmek için 05338247777 ve 05488618303 numaralı telefonlardan bilgi ve bilet alınabilecek.

Oyun ilk olarak 30 Eylül Cuma saat 20.30’da Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Salonda yer alacak, ardından 21 ve 22 Ekim’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) Lefkoşa Çağlayan'da , 7-8-10-12-14-15-17-19 Ekim’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi, 5 Kasım Cumartesi Güzelyurt ODTÜ Kalkanlı Kampüsü, 12 Kasım Cumartesi de Girne’de GAÜ Spectrum Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

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06/09/2022 10:32