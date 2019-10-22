GAÜ 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni Cuma Günü Gerçekleşiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 35. yılını kutlayacağı 2019-2020 Akademik Yılı Resmi Açılışını “Okyanuslar” teması ile 25 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyor.

GAÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde” saat 10.00`da gerçekleşecek açılış töreninin bu yılki açılış dersini, yazar ve şirket danışmanı Schott Gould ve “Okyanuslar” konusunda Prof. Dr. Cemal Saydam gerçekleştirecek.

Resmi açılış töreninin ardından, aynı gün “Geleneksel Kortej Yürüyüşü” ‘Girne Kenti İle El Ele’ sloganı doğrultusunda, saat 17.00’da Girne Kent Merkezi’nde gerçekleşecek. Yürüyüşün ardından, havai fişek gösterisi ve Konser düzenlenecek.

SCHOTT GOULD KİMDİR?

Dünyaca ünlü “TheShape of Engagement” kitabının yazarı ve şirket danışmanı Schott Gould, dünyanın en büyük marka ve kuruluşları ile gerçekleştirdiği çalışmaları ile büyük ses getirmiştir. Kitabı, havacılıktan zoolojiye kadar uzanan bir dizi sektör ve senaryodaki on yıllık bir araştırma ve pratik deneyime dayanan Schott Gould, birdizi şekil aracılığıyla etkileşimi deşifre ediyor ve gösteriyor.

PROF. DR. CEMAL SAYDAM KİMDİR?

1951 İstanbul doğumlu olan Saydam, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden, Doktora derecesini ise 1981 yılında Liverpool Üniversitesi Oşinografi Bölümünden almıştır. 1981-1995 yılları arasında ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görev alan Dr. Saydam, 1981 yılında Yardımcı Doçent, 1985 yılında Doçent, 1992 yılında da Profesör unvanını almıştır. 1996-2004 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığında çeşitli görevlerde bulunan Saydam, 2004 Ocak ayında TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak 2002 yılından bu yana görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümündeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür.

Kendisi Özellikle Karadeniz, Marmara Denizi, Boğazlar ve Haliç üzerinde uzmanlaşmıştır. Son senelerde Sahra tozlarının taşınımı ve tabiat üzerindeki etkileri konusunda araştırmalarına yoğunlaştırmıştır. Dr. Saydam’ın ScienceCitationİndex’e giren dergilerde 35, toplam 57 adet yayını ve bunlara yapılan 1435 atıfı vardır. Prof. Dr. Saydam, “Havadan Tozdan” adlı kitabın da yazarıdır. Akıllı bulut yönetimi olarak da adlandırılan “TR2009 05605 B” sayılı patentin de sahibidir.

22/10/2019 10:50