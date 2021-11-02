GAÜ 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” Teması ile 5 Kasım’da Gerçekleştiriliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin “BM Küresel İlkeler 2030” temalı  2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılışı  5 Kasım Cuma Günü gerçekleştiriliyor.

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02/11/2021
GAÜ 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” Teması ile 5 Kasım’da Gerçekleştiriliyor

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GAÜ 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” Teması ile 5 Kasım’da Gerçekleştiriliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin “BM Küresel İlkeler 2030” temalı  2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılışı  5 Kasım Cuma Günü gerçekleştiriliyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 18:00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Onursal Doktora payesi de takdim edilecek.

Açılış töreni kapsamında açılış dersi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilecek.

02/11/2021 15:01
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TAGS: Girne Amerikan Üniversitesi, GAÜ
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