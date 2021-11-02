GAÜ 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” Teması ile 5 Kasım’da Gerçekleştiriliyor
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin “BM Küresel İlkeler 2030” temalı 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılışı 5 Kasım Cuma Günü gerçekleştiriliyor.
02/11/2021
GAÜ 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” Teması ile 5 Kasım’da Gerçekleştiriliyor
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin “BM Küresel İlkeler 2030” temalı 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılışı 5 Kasım Cuma Günü gerçekleştiriliyor.
GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 18:00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Onursal Doktora payesi de takdim edilecek.
Açılış töreni kapsamında açılış dersi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilecek.