GAÜ 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” Teması ile 5 Kasım’da Gerçekleştiriliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin “BM Küresel İlkeler 2030” temalı 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılışı 5 Kasım Cuma Günü gerçekleştiriliyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 18:00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Onursal Doktora payesi de takdim edilecek.

Açılış töreni kapsamında açılış dersi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilecek.

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02/11/2021 15:01