GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavı İçin Son Başvuru Tarihi 22 Nisan Perşembe

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC vatandaşları ve KKTC liselerinden mezun öğrencilere yönelik 2021-2022 Akademik Yılı “Burs Sıralama Sınavı”na son başvuru gününün 22 Nisan Perşembe olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ KKTC Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Mehtap Karabulut, GAÜ’nün 35. yılı nedeniyle bu yıl, KKTC vatandaşları ve KKTC liselerinden mezun, ya da mezun olacak üniversite adaylarına yönelik tüm bölümlerde geçerli %100’e varan burs olanağı sağlayacağını kaydetti.

Bu yıl GAÜ bünyesinde kurulan Tıp Fakültesi’ne öğrenci alımlarına başlanacağına işaret eden Karabulut, “İlk olarak; KKTC vatandaşları ve yabancı öğrencileri alacağımız Tıp Fakültesi için, pandemi nedeniyle ve kuruluşa özel ilk 20 başvuruya % 50 burs fırsatı tanıdık” dedi.

GAÜ Burs Sıralama Sınavının, pandemi koşulları nedeniyle 3 farklı günde gerçekleşeceğini ifade eden Karabulut, sınavların, 24-26-27 Nisan günlerinde 14.30’da yapılacağını belirtti.

KKTC liselerinden mezun, ya da mezun durumunda olan tüm üniversite adaylarının bu sınava katılabileceğine değinen Karabulut, KKTC vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşı liseyi KKTC’de tamamlayan öğrencilerin de burs sıralama sınavına girebileceklerini vurguladı.

Sınav başvurularının; kibrisaday.gau.edu.tr adresinden yapılacağını belirten Karabulut, ayrıntılı bilgi ve detay için, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı Whatsapp danışma hattı ya da, [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceğini bildirdi.

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20/04/2021 16:24