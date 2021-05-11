GAÜ 2021 Magna Charta Uyum Sözleşmesi’ni İmzaladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “2021 yılı Magna Charta Uyum Sözleşmesi”ni imzaladı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, ismini özgürlüğün simgesi Magna Charta'dan alan, akademik dünyada "üniversitelerin anayasası" olarak kabul edilen Magna Charta Universitatum olağan toplantısına online olarak katıldı.

2015 yılında Akademik Özgürlükler Bildirisini imzalayan ilk Kıbrıs üniversitesi olduğu belirtilen GAÜ adına GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 2021 yılı Magna Charta Uyum Sözleşmesini imzaladı.

Serhat Akpınar, dünya üniversiteleri arasında kabul ve onayın ötesinde söz sahibi olmanın, GAÜ için büyük bir onur olduğunu söyledi.

GAÜ açıklamasına göre, Magna Charta Observatory, bilgi kazanımı, düşüncelerin özgürce ifadesi, temel üniversite değerlerini ve haklarını korumak amacıyla ilk olarak 1988’de dünya genelinde 388 rektör tarafından Magna Charta Universitatum bildirgesinin imzalanmasıyla kuruldu.

Kâr amacı gütmeksizin temel üniversite değerlerini ve haklarını savunmak için Bologna’da kurulan Magna Charta Observatory, Avrupa’da ve uluslararası organizasyonlarla ortak amaçlar çerçevesinde çalışmalar ve anlaşmalar yapıyor.

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11/05/2021 16:48