HABER KIBRIS

GAÜ 32. Dönem mezuniyet töreni, bugün ve yarın gerçekleşecek

ads
07/06/2018

GAÜ 32. Dönem mezuniyet töreni, bugün ve yarın gerçekleşecek
ads
ads

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 32. Dönem Mezuniyet Töreni, bugün ve yarın Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, mezuniyet töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl 1500’e yakın mezun vereceklerini belirterek, törenlerin bugün ve yarın 2 gün şeklinde gerçekleşeceğini belirtti. Öztürk açıklamasının devamında “Başarılı bir dönem geçirdik ve mezuniyetimizle devam ediyoruz. Ailelerin ve velilerin fedakar destekleriyle öğrencilerimizin ve bizim yanımızda olmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz ve onların yetişmesine vesile olan tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Girne Amerikan Üniversitesi, 32. Dönem Mezuniyet Töreni, Girne Amfi Tiyatro, haber, Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems