GAÜ 32. Dönem mezuniyet töreni, bugün ve yarın gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 32. Dönem Mezuniyet Töreni, bugün ve yarın Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, mezuniyet töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl 1500’e yakın mezun vereceklerini belirterek, törenlerin bugün ve yarın 2 gün şeklinde gerçekleşeceğini belirtti. Öztürk açıklamasının devamında “Başarılı bir dönem geçirdik ve mezuniyetimizle devam ediyoruz. Ailelerin ve velilerin fedakar destekleriyle öğrencilerimizin ve bizim yanımızda olmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz ve onların yetişmesine vesile olan tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.