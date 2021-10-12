GAÜ Akademisyeni Apan’dan Resim Dalında Sanat Performansı

ads ads ads ads
12/10/2021

ads
ads
ads
GAÜ Akademisyeni Apan’dan Resim Dalında Sanat Performansı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimar ve Ressam Öğretim Görevlisi Ece Apan, Uluslararası Zeytin Festivali’nde resim dalında sanat performansı gerçekleştirdi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Apan, zeytin yeşili rengi ağırlıklı tablolarını tamamlarken; bölge halkı, yerli yabancı turistler, öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan katılımcılarla zeytinin renkleri ve zeytin figürünün sanattaki sembolizmi hakkında bilgi paylaştı.

12/10/2021 11:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Girne Amerikan Üniversitesi, GAÜ, Ece Apan, Uluslararası Zeytin Festivali
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.