GAÜ Akademisyeni Apan’dan Resim Dalında Sanat Performansı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimar ve Ressam Öğretim Görevlisi Ece Apan, Uluslararası Zeytin Festivali’nde resim dalında sanat performansı gerçekleştirdi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Apan, zeytin yeşili rengi ağırlıklı tablolarını tamamlarken; bölge halkı, yerli yabancı turistler, öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan katılımcılarla zeytinin renkleri ve zeytin figürünün sanattaki sembolizmi hakkında bilgi paylaştı.

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12/10/2021 11:45