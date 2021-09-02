GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar, J&J/Janssen Aşısı Hakkında Bazı Bilgiler Paylaştı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Johnson & Johnson's Janssen (J&J/Janssen) Covid-19 aşısıyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

GAÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ünyayar, J&J/Janssen Covid-19 aşısı hakkında Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Salgın Merkezi’nin yayınladığı raporları inceleyerek, Janssen aşısına genel bakış ve güvenlik açısından bazı bilgiler paylaştı. Açıklamada ayrıca, kampüs içinde Smart Health Sağlık Merkezi’nde Janssen aşısının uygulanmasının devam ettiği, aşı olmak isteyenlerin saat 09.00-16.00 arasında merkezde aşı yaptırabileceği de kaydedildi.

Ünyayar, Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), 23 Nisan tarihinden itibaren Janssen aşısının ABD'de kullanılmasına devam edilmesini önerdiğine ve 50 yaşın altındaki kadınlara aşılamadan sonra düşük trombositli kan pıhtılaşması riskinin farkında olmaları uyarısında bulunduğuna işaret etti.

Ünyayar, J&J aşısının olası yan etkilerinin aşı olunan kolda ağrı, kırmızılık, şişme ve ayrıca vücutta yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş, mide bulantısı olduğunu, bu yan etkilerin aşıyı aldıktan sonraki bir veya iki gün içinde ortaya çıktığını anlatarak, “Bunlar vücudunuzun koruma oluşturduğunun ve birkaç gün içinde geçmesi gerektiğinin normal işaretleridir” dedi.

Ünyayar, J&J aşısının, geçmişte Covid-19 geçirmiş kişilere uygulanabildiğini, ancak bu bireylerin, aşıya daha acil ihtiyaç duyabilecek diğer kişilere öncelik vermek amacıyla, kendi Covid-19 aşılarını SARS-CoV-2 enfeksiyonundan itibaren altı aya kadar erteleyebileceklerini söyledi. Ünyayar, bu aşının, aşı olması önerilen emziren bir kadına (örneğin sağlık çalışanı) önerildiğini; aşılamadan sonra emzirmenin kesilmesinin ise şu anda önerilmediğini kaydetti.

Ünyayar, genel olarak, DSÖ Acil Kullanım Listesine ulaşan tüm aşıların, COVID-19 nedeniyle ciddi hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede oldukça ektili olduğuna işaret ederek, J&J aşısının güvenliğine ve etkisine ilişkin şunları söyledi:

“SAGE, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkındaki verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılmasını tavsiye etmiştir. Bu aşı ayrıca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da gözden geçirilmiş ve kullanım için güvenli olduğu bildirilmiştir. Aşılamadan 28 gün sonra Janssen Ad26.CoV2.S'nin şiddetli hastalığa karşı %85.4 ve hastaneye yatışa karşı %93,1 oranında etkinliğe sahip olduğu bulunmuştur. Klinik çalışmalarda tek bir Janssen Ad26.COV2.S dozunun semptomatik orta ve şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı %66.9 etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir.”

Ünyayar, J&J aşısının virüsünün yeni varyantlarına karşı etkili olup olmadığına ilişkin olarak da, SAGE’ın ilgili varyantların ayarlarında aşının performansına ilişkin mevcut tüm verileri gözden geçirdiğini, klinik deneylerde bu aşının, B1.351 (ilk olarak Güney Afrika'da tanımlanmıştır) ve P.2 (ilk kez Brezilya'da tanımlanmıştır) dahil olmak üzere çeşitli virüs varyantlarına karşı test edildiğini ve etkili olduğunun bulunduğunu söyledi.

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02/09/2021 16:52