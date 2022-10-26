GAÜ akademisyenleri, 14’üncü Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’na katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) akademisyenleri, 20-22 Ekim tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’na katıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, Türkçe Öğretmenliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu “Batı Trakya-Gümülcine Ağızlarında Tekrar Grupları” başlıklı bildiri sundular.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, UNESCO, Alanya Belediyesi gibi çeşitli kurumlar tarafından desteklenen sempozyuma 114 kurumdan 358 bilim insanın katıldığı belirtildi.

Sempozyumda, ayrıca, 18 ülkeden gelen katılımcılar tarafından 278 bildiri sunulduğu kaydedildi.

“Türk Kültürü ve Dünya Dili Türkçe” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, geçmişin ve kimliğin muhafaza edilmesinde Türkçe'nin rolüne değindi. Türk milletinin yaşadığı felaketlerden ahlakını, hatıralarını, gelenek- göreneklerini, menfaatlerini ve kendisini Türk yapan milliyetini dili sayesinde koruduğunu açıklayan Günay, ayrıca geniş bir coğrafyada, kalabalık bir nüfus tarafından konuşulan Türkçe'nin, Türk milletini var eden özel ve kıymetli bir dil olduğunu vurguladı.

GAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği akademisyenleri Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu ise, “Batı Trakya-Gümülcine Ağızlarında Tekrar Grupları” başlıklı bildiride, ağız araştırmalarının günümüzdeki önemine dikkat çektiler.

Türkiye Türkçesinde ikilemeler konusundaki farklı görüş ve fikirlerin yer verildiği bildiride, Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki ikilemeler tespit edilerek, sekiz alt başlıkta sınıflandırıldı. Yazarlar, ikilemlerin yanı sıra Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki üçlemelerin varlığını da tespit edilen örneklerle açıkladılar.

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26/10/2022 17:25