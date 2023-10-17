GAÜ Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) geçen hafta Azerbaycan’ın başkenti Bakü‘de düzenlenen 'KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri kapsamında yaptığı temasları değerlendirdi.

Heyet Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önceki dönemlerde iyi niyet ve özveri ile yapılan çalışmalarda eksikliğini hissettiğimiz yeterli duyarlılık ve katılım düzeyleri bu kez oldukça tatmin edici ve başarılı oldu. Tabii bunda; Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ve idari kadrolarının fiili ve etkin olarak almış oldukları tavır belirleyici oldu. Dolayısıyla, sebep ve sonuçları açısından bu kez çok farklıydı. Başta yüksek öğretim olmak üzere ülkemizin sosyo- ekonomik kimliğini oluşturan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri kendilerini çok nitelikli bir düzeyde tanıtma fırsatı yakaladılar"

Esenyel KKTC-Azerbaycan Üniversiteler Birliği kurma çalışmalarına öncülük etmek istediklerini de kaydetti.