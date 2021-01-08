GAÜ Belli Bir Kontenj Dahilinde Yüzde 100 Burs Verecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde, KKTC vatandaşlarına ve lise eğitimini KKTC’de tamamlayanlara, belli bir kontenjan dahilinde yüzde 100 burs sağlayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan, çeşitli nedenlerden üniversite eğitimine başlayamamış ve ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşları ile lise eğitimini KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, pilotaj hariç tüm bölümlere sınavsız giriş ve 7 yıl kesintisiz yüzde 100 burs hakkı verileceği kaydedildi.

Burs hakkının kontenjan ile sınırlı olduğu ve başvuruların başladığı ifade edilen açıklamada, detaylı bilginin GAÜ’den alınabileceği belirtildi.

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08/01/2021 14:54