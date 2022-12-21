GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini ağırlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini ağırlıyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ İletişim ve Eğitim Fakülteleri ile BRT iş birliğinde düzenlenen “21 Aralık Şehitleri Anma Programı” bugün saat 14.00’te GAÜ Spectrum Salonu’nunda gerçekleşecek. Program BRT HD’den de canlı izlenebilecek.

Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir’in yürüttüğü , Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve olayın tanıkları ile yapılan röportajları barındıran “Kucakta 3 çocuk sırtta 27 mermi” belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirilecek.

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21/12/2022 09:31