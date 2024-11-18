GAÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Nazlime Sporcuoğlu U15 Takımlar Ligi, Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Federasyon spor salonunda sabah saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar aynı gün sona erdi ve dereceler belirlendi. Hem kadınlarda hem erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda ikincilik Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği’nin olurken, erkeklerde ise ikinci sırayı Arucad Anka Spor Derneği, üçüncü sırayı Lefke Avrupa Üniversitesi, dördüncü sırayı ise Gönyeli Spor Kulübü aldı.

Karşılaşmalar sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Dereceler şu şekilde;

Kadınlar

1.GAÜ

2.Bekiroğulları MTAYD

Erkekler

1.GAÜ

2.Arucad Anka Spor Derneği

3.LAÜ

4.Gönyeli Spor Kulübü