GAÜ Doktora ve Yüksek Lisans Programları Başvuruları Başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.

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31/05/2021

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GAÜ Doktora ve Yüksek Lisans Programları Başvuruları Başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına, GAÜ mezunları ve KKTC vatandaşlarına özel fiyat fırsatları da sunulduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2021-2022 Akademik Yılı’nda 44 yüksek lisans ve 15 doktora programına öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(850) 650 20 00 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

31/05/2021 16:26
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TAGS: Girne Amerikan Üniversitesi
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