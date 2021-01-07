GAÜ doktora ve yüksek lisans programları için ara dönem kayıtları başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen öğrenci adayları için büyük burs fırsatları ile ara dönem kayıtları başladı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı Yüksek lisans ve Doktora programı için; öğrenci başvurularının başladığı belirtildi.

Öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



07/01/2021 15:07