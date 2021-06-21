GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü yetenek sınavı, 23 Haziran’da gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü, 2021-2022 Akademik yılı özel yetenek sınavı için başvurular devam ediyor. Sınav, 23 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, Tiyatro- Oyunculuk Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavı’na, KKTC liselerinden mezun olan tüm öğrencilerin katılabileceği ve sınavın iki aşamada gerçekleşeceği belirtildi.

23 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleşecek sınav için başvurular sınav tarihine kadar devam edecek.

YÜZDE 50’DEN YÜZDE 100’E KADAR BURS FIRSATI

Açıklamada, iki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin, 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacağı ifade edildi.

Ayrıca GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu’nun, yetenek sınavına giren aday öğrencilere başarılı oldukları takdirde sınavda gösterdikleri başarı oranına göre yüzde 50 ile yüzde 100 burs alma olanağı sunduğu kaydedildi.

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21/06/2021 15:04