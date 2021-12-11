GAÜ Gastronomi Mutfağında Türk Mutfak Kültürü Tanıtılacak

Ünlü şef Tahir Tekin Öztan ve Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) düzenleyeceği etkinlikte Türk Mutfak Kültürünü ve Gaziantep mutfağını tanıtacak.

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11/12/2021

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GAÜ Gastronomi Mutfağında Türk Mutfak Kültürü Tanıtılacak

Ünlü şef Tahir Tekin Öztan ve Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) düzenleyeceği etkinlikte Türk Mutfak Kültürünü ve Gaziantep mutfağını tanıtacak.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık günü GAÜ Gastronomi Mutfağında gerçekleşecek etkinlik Dr. Ezgi Özcan moderatörlüğünde yapılacak. Etkinliğe Sahan Restaurant Zincirleri Kurucu Yöneticisi Tahir Tekin Öztan ve Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu söyleşi gerçekleştirerek Türk Mutfak Kültürünü ve Gaziantep mutfağını tanıtarak ikramda bulunacak. Etkinlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saati ile 09.30 da Türkiye saati ile 10.30’da başlayacak.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşecek olan etkinlik için katılımcıların PCR testi ve Adapass belirtmeleri gerekecek.

11/12/2021 17:07
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TAGS: GAÜ Gastronomi
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