‘GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2’ Etkinliği Yarın Yapılıyor
01/11/2021
Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkılan gaziler o yıllarda yaşadıklarını, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi'nin Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu iş birliğiyle hazırladığı etkinlikte anlatacak.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek "GAÜ Gazilerini Ağırlıyor-2" etkinliği, saat 19.00’da GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’da başlayacak.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuvvet Komutanları, üst düzey devlet yetkilileri ve “Kıbrıs Zafere Doğru” dizi ekibinin de katılımının beklendiği kaydedildi.