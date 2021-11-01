‘GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2’ Etkinliği Yarın Yapılıyor

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01/11/2021

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Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkılan gaziler o yıllarda yaşadıklarını, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi'nin Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu iş birliğiyle hazırladığı etkinlikte anlatacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek "GAÜ Gazilerini Ağırlıyor-2" etkinliği, saat 19.00’da GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’da başlayacak.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuvvet Komutanları, üst düzey devlet yetkilileri ve “Kıbrıs Zafere Doğru” dizi ekibinin de katılımının beklendiği kaydedildi.

01/11/2021 15:45
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TAGS: gaü, gazi, etkinlik
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