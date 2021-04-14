GAÜ Hazırlık Okulu, IELTS Sınav Merkezi oldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hazırlık Okulu, IELTS (International English Language Testing System) sınav merkezi oldu.

GAÜ Hazırlık Okulu Müdürü Utku Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan IELTS sınavının IELTS Birleşik Krallık Cambridge Üniversitesi, British Council ve Avustralya ortak mülkiyeti olduğunu kaydetti.

Pek çok ülkede eğitim görmek ve iş başvurusunda bulunmak için IELTS sonucu talep edildiğini kaydeden Hamamcıoğlu , pek çok profesyonel kurum, göçmenlik bürosu ve hükümet kurumları IELTS sertifikası talep ettiğini ifade etti.

“Academic” ve “General” olmak üzere 2 tür IELTS sınavı bulunduğunu kaydeden Hamamcıoğlu “Akademik IELTS İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen kişiler için uygulanmaktadır. Genel IELTS ise İngilizce konuşulan ülkelerde çalışmak amacıyla başvuru yapmak isteyenler veya aynı ülkelere göçmen olarak başvuruda bulunmak isteyenler için uygulanmaktadır.” dedi.

Açıklamada, konuyla ilgili bilgi için 0392 650 2000 ext: 1426 veya [email protected]’ye mail atılabileceği de belirtildi.

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14/04/2021 16:33