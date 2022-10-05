GAÜ hazırlık okulu yeni dönem öncesi oryantasyon gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hazırlık Okulu 2022-2023 Akademik Yılı kapsamında oryantasyon programı düzenledi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre GAÜ Millenium Binası, Senato Kongre Merkezinde gerçekleşen oryantasyon programında İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ve öğretmenleri kayıt işlemleri, ders içerikleri, sınav puanlamaları, genel sınıf ve disiplin kuralları, öğretmen-öğrenci ilişkileri konularında bilgilendirdi.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 16:00