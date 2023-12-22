GAÜ ile TC Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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22/12/2023

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GAÜ ile TC Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile  Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında “Akademik İşbirliği ve İyi Niyet Protokolü”  imzalandı.

GAÜ Genel Sekreterliği’nden verilen bilgiye göre, ülkede konuk olarak bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, beraberindeki heyetle, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar ve üniversite üst yöneticileri ile görüştü, ardından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında; öğrenci değişimi, workshop, ortak sertifika programları, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle ilgili konularda yardımlaşmanın yanında, protokolün ana hedefine uygun ortak çalışmaların ve yeni girişimlerin yapılanmasını destekleme maddeleri yer aldı. 

İmza töreninde; GAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tülin Bodamyalı, Prof. Dr. İsmet Esenyel, Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Genel Sekreter Aylin Ayhan ve diğer konuklar hazır bulundu.

22/12/2023 11:38
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TAGS: GAÜ, TC Necmettin Erbakan Üniversitesi
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