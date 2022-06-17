GAÜ, Kafkasya Üniversiteler Birliği Fuarı’na katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te düzenlenen Kafkasya Üniversiteler Birliği Fuarı’na katıldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Türk üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim olanaklarının artırılması için kurulan Birlik tarafından düzenlenen fuarda GAÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel ve Tanıtma ve Pazarlama ofisinden Vera Chernenko temsil etti.

KÜNİB fuarıyla ilgili görüşlerine başvurulan GAU Rektör Yardımcısı Direktörü Prof. Dr. İsmet Esenyel, "Taşkent ve Girne arasında bir eğitim köprüsü kurmak istediklerini, ayrıca Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi ile de eğitim anlaşmasının ilk adımlarını attıklarını ifade etti.

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17/06/2022 12:19