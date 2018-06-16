GAÜ, Kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler için son kayıt tarihi 20 haziran

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ), KKTC liselerinden mezun üniversite adaylarına yönelik burs sıralama sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihinin 20 Haziran Çarşamba Günü olduğu hatırlatıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, 8 Haziran’da yapılan GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavı'na, 750’nin üzerinde kişinin katıldığı sınav sonrasında kayıt hakkı elde eden öğrenciler için www.gau.edu.tr elektronik adresinde bir sonuç sayfası oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kayıt prosedürü ve diğer ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yanında, yine www.gau.edu.tr ile kayı[email protected] elektronik adreslerinden veya +90 392 650 20 00 (dahili: 1103-1185-1179-1221-1198) telefon numaralarından alınabileceği kaydedildi.

GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavı'na katılarak, aday öğrencilerin elde ettiği burs oranları, GAÜ'nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli ve bursların 7 yıl kesintisiz niteliğe sahip olduğu da belirtildi.