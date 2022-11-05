Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Psikoloji Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, zirvede psikolojik danışman, yazar Prof. Dr. Zümra Atalay, psikolog, yazar Dr. Sinem Durusal, klinik psikolog-yazar Beyhan Budak, klinik psikolog-yazar Ziya Ünlütürk ile 4 ayrı oturum yapılacak

“Kıbrıs Psikoloji Zirvesi” yarın GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezinde, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak ve şu başlıkları içerecek:

Psikolojik danışman, yazar Prof. Dr. Zümra Atalay: “Şefkat Cesaret İster”

Psikolog-yazar Dr. Sinem Durusal: “Gerçekten Hepimizin Yakını Bir Narsist Mi? Kişiliğin Karanlık ve Aydınlık Üçgeni”

Klinik psikolog-yazar Beyhan Budak: “Bazı İlişkiler Neden Ömür Boyu Sürer?”

Klinik psikolog-yazar Ziya Ünlütürk: "Kötünün Reddi: Kötü Olsan Daha Mı İyi Olurdu?”.

Açıklamada, dört oturum şeklinde yapılacak Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’nde dört ayrı sertifika verileceği belirtilirkendetaylı bilgi ve bilet için turuncubilet.com.tr adresi ve 05302500861 ile 08508400861 numaralı telefonlara başvurulabileceği belirtildi.

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05/11/2022 13:27