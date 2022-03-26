GAÜ “Kıbrıs Sorununda Güncel Konular” Konulu Konferans Düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi, “Kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenlendi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe konuşmacı olarak, Dışişleri Bakanlığı emekli müsteşarı Büyükelçi Osman Ertuğ katıldı. Ertuğ Kıbrıs konusunda müzakerelerin neden durma noktasına geldiğini, çözüm sürecine hangi şartlarda devam edilebileceğini anlattı.

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26/03/2022 14:41