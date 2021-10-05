GAÜ kiralar konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı

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05/10/2021

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GAÜ kiralar konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), öğrencilere yönelik ev kiralarının çok yüksek olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini savundu.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, kişisel barınma kiralarının yüksel olmasının üniversitelerin “en ciddi sorunu haline” geldiği belirtildi, sürdürülebilir çözüm talep edildi.

Kişisel barınma için talep edilen yüksek verilerin yüksek öğrenime zarar verme aşamasına geldiği belirtilen açıklamada, “Bu ülkede aday veya öğrenci statüsünde bir gencin sokakta valizleri ile ortada kalması, veya ‘sahilde sabahlaması’ gerçeğini derhal tüm sebepleri ile yok etmeliyiz” denildi.

Karar mercilerine konu hakkında tedbir alma çağrısında bulunuldu.

 

05/10/2021 19:08
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TAGS: GAÜ kiralar konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı, haberkibris,
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