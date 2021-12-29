GAÜ Lefke’de kazandı: 78-83

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG organizasyonunda beşinci hafta başladı. Haftanın açılış maçında Salı günü Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaştı. LAÜ Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi Ülviye Beşe, Bahar Mevlit ve Emin Yıldız hakem üçlüsü yönetirken karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 83-78’lik skorla GAÜ oldu.

18-29, 33-45, 51-60 ve 78-83’lük periyotlarla ligde dördüncü galibiyetini elde eden GAÜ’de 30 sayı ile oynayan Emir Can Mercan takımının en skorer ismi oldu. LAÜ adına 31 sayı kaydeden Stefan Sutton ise maçın en skorer oyuncusu olarak mücadeleyi tamamladı.

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29/12/2021 12:55