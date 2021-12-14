GAÜ, Lefkoşa’da kazandı: 81-57

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de üçüncü hafta oynanan tek maçla başladı. İlk iki haftayı galip tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) konuk olduğu Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 81-57 yenerek yenilgisiz serisini sürdürdü.

UKÜ Arena’da oynanan maçta rakibi önünde üstün bir oyun ortaya koyan GAÜ, bu sonuçla 3’te 3 yaparken, UKÜ ligdeki üçüncü yenilgisini almış oldu.

Yarın DAÜ-RDÜ, Perşembe YDÜ-LAÜ maçları var

ÜNİLİG’de yarın (14 Aralık Salı) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya gelecek. Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

Üçüncü haftanın kapanış maçı ise 16 Aralık Perşembe akşamı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak.

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14/12/2021 11:15