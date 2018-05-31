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GAÜ Mezuniyet Töreni 7 ve 8 Haziran’da gerçekleştirilecek

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31/05/2018

GAÜ Mezuniyet Töreni 7 ve 8 Haziran’da gerçekleştirilecek
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 32. Dönem Mezuniyet Töreni’nin  7 Haziran Perşembe ve 8 Haziran Cuma günleri gerçekleştirileceği bildirildi.

GAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, mezun sayısının yükselmesinden dolayı mezuniyet öreninin bu yıl 2 ayrı grup halinde Girne Amfi Tiyatro’da yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, bu sene, 47 farklı ülkeden 1500’ün üzerinde öğrencinin  mezun olacağı ve  gala yemeğinin 9 Haziran’da Le Chateau Lambousa’da gerçekleştirileceği de kaydedildi.

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TAGS: Girne Amerikan Üniversitesi, mezuniyet töreni, haber, Kıbrıs
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