GAÜ Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

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18/11/2024

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GAÜ Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Türkiye'de ilk sümerolog, arkeolog, dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

GAÜ’nün mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite olarak, Atatürk Türkiye'sinin ve Cumhuriyeti'nin en yılmaz kadınlarından birini, insanlık tarihinin bilinmeyenlerinin ortaya çıkarılmasında ve Türk biliminin en önde gelen isimlerinden, ilk sümerolog, arkeolog, dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ hanımefendinin vefatı dolayısıyla çok büyük üzüntü duyuyoruz. Türk dünyasının aydınlanması çabaları yanında, dünya mirasına yaptığı katkıların eşsiz değeri sonsuza kadar hatırlanacak, yararlanılacak ve unutulmayacaktır. Ailesine ve 'Evrensel Akademi'ye taziye mesajımızı iletiyoruz. Yeri doldurulamayacak, saygıdeğer Duayen Hocamız'a rahmet diliyoruz.”

18/11/2024 11:57
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TAGS: Muazzez İlmiye Çığ
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