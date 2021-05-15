Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Arizona Üniversitesi ile ortaya koyduğu iş birliğini genişlettiği bildirildi. GAÜ öğrencilerine ve GAÜ’yü tercih edecek öğrencilere Arizona Üniversitesi’nden yüzde 80 burs verilecek.

Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Brent White ve Arizona Üniversitesi Global Avrasya Bölge Direktörü Dr. Tolga Türker, GAÜ’yü ziyaret ederek GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’la görüştü, iki üniversitenin ortaya koyduğu iş birliği hakkında açıklamada bulundu.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ öğrencilerinin tercihleri halinde, ABD’nin ilk 10 Üniversitesi ve Dünya Üniversiteleri sıralamasında ilk 100’de olan, 3 Nobel Ödülü bünyesinden çıkmış, NASA’nın destek aldığı 3 Araştırma Üniversitesinden biri olan Arizona Üniversitesinden, ABD’ye gitmeden mezun olabileceklerini söyledi.

GAÜ öğrencilerine ve GAÜ’yü tercih edecek olan öğrencilere Arizona Üniversitesinden yüzde 80 burs verileceğini söyleyen Akpınar, öğrencilerin diledikleri takdirde bir dönem ABD’de yüzde 80 eğitim burslu okuyabileceklerini vurguladı.

PROF. WHITE: “EN BÜYÜK AĞA SAHİBİZ”

Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Brent White ise “Son 5 yılda, dünyadaki küresel konumumuzun ismi Micro-Campuses olan ağı kurduk ve şu anda 6 kıtada, 57 ülkede ve dünya genelinde 157 şehirdeyiz ve bu, dünyadaki tüm üniversiteler arasında en büyük ağ anlamına gelmektedir.” dedi.

Öğrencilerin GAÜ'den bir lisans ve Arizona Üniversitesi'nden bir lisans programını aynı anda GAÜ'de bulunarak almalarına olanak sağlamak için çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten White, bu sayede öğrencilerin Arizona Üniversitesi ABD’de alacakları bir lisans eğitiminin çok daha altında bir maliyete, 2 lisans diplomasına sahip olabileceklerini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



15/05/2021 14:36