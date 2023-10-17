GAÜ Onursal Kültür Elçisi atadı

Merkezi Londra'da bulunan IKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mario Diel Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Onursal Kültür Elçisi olarak atandı.

GAÜ Başkanlık Ofisi'nden verilen bilgiye göre Kurucu Rektör ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, Ikar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mario Diel'le bir araya gelerek yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirdi.

Diel’in 14 farklı sektörde 40'ın üzerinde şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı kaydedildi.