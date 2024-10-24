GAÜ Rektörlüğü'nden bir heyet Şampiyon Meleklerin kabristanını ziyaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğünden bir heyet Şampiyon Meleklerin kabristanını ziyaret etti.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever yazılı açıklamasında, üniversite çalışanları ve öğrencileri adına dikkatle takip ettikleri İsias davasının bu aşamasında, Şehit Meleklerin kabristanını ziyaret ederek, onların manevi huzurunda aileleri ile bir kez daha kenetlendiklerini kaydetti.

Yurtsever, “Girne Amerikan Üniversitesi olarak, Şampiyon Meleklerimizin daima manevi huzurlarında yer alacağız. Değerli ebeveynlerinin sonsuz özlemlerinin çağrılarında onları ve bıraktıkları tüm hatıraları biz de özleyeceğiz" dedi..

GAÜ Kurucu Rektörü, Milletvekili Serhat Akpınar'ın, İsias Davası'nın son duruşmalarını Adıyaman’da takip ettiğini belirten Yurtsever, "Bizler de GAÜ Rektörlüğü olarak Meleklerin Şehri Gazimağusa’da aileler ile buluştuk. Acıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile Türkiye Cumhuriyeti halkının olduğu kadar Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi'nin de acısıdır.” ifadelerini kullandı.

Yurtsever bu ortak davada adaletin peşinde ve aileleri yanında olduklarını da belirtti.