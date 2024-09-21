GAÜ Rektörü Prof. Dr. Yurtsever’den Bakan Çavuşoğlu’na nezaket ziyareti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever göreve gelmesinin ardından başlattığı nezaket ziyaretleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

GAÜ Rektörlüğü'nden verilen bilgiye göre; Yurtsever GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan ile birlikte yaptığı ziyarette, Bakan Çavuşoğlu'na 2024-2025 Akademik Yılı için sürdürülen çalışma ve planlamalardaki son gelişmeleri aktarırken, üniversitenin bu yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümü ile ilgili yapılacak kutlama ve etkinlikler ile ilgili bilgileri de paylaştı.

Yurtsever; ziyareti sırasında Girne Amerikan Üniversitesi'nin her zaman olduğu gibi akademik tüm unsurları yanında özellikle öğrenci ve mezunlarına ayrıcalıklı bir perspektif daha sağlayacak, bölgesel ve uluslararası çekim gücünün daha da artırılmasına yönelik çabalarının devam edeceğini de kaydetti.