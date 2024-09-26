GAÜ Rektörü Yurtsever, Girne Kaymakamlığı ile Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu ile Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu’nu ziyaret etti.

GAÜ Rektörlüğü'nden verilen bilgiye göre, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Yurtsever, göreve gelmesinin ardından başlattığı nezaket ziyaretleri kapsamında GAÜ Genel Sekreter Aylin Ayhan ile birlikte yaptığı ziyaretlerde, Girne Amerikan Üniversitesi’nin bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir işbirliği halinde olduğunu vurguladı.

Üniversitenin bu kuruluşlara güncellenecek protokoller ve hizmet içi eğitim başta olmak üzere akademik katkının daha yoğun sunulmasını amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Yurtsever, akademik tatilin bitmesi, okulların açılması ve özellikle yurt dışındaki öğrencilerin dönüşe başlamasıyla kent adına Kaymakamlık ve Girne Belediyesi tarafından alınan tedbirler vesilesiyle ilgili kurumları ziyaret ettiklerini kaydetti.

Bu ziyaretlerde tanışma ve teşekkür dileklerini iletme fırsatı bulduklarını ifade eden Yurtsever, Girne Polis Müdürlüğü ziyaretlerinde yeni öğretim yılının asayiş ve huzur ortamı içinde başladığını belirterek, Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu nezdinde özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarına ve ziyarette hazır bulunan Başmüfettiş Salih Koyutürk’e teşekkür etti.