GAÜ Sağlik Bilimleri Fakültesi, 'Beyaz önlük giydirme' töreni yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı “Beyaz Önlük Giydirme” ve üniforma töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, törende, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Ergoterapi bölümlerinde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, sağlık personeli olma yolunda önemli bir dönüm anı olup, büyük anlam taşıyan beyaz önlüklerini resmi olarak ilk kez giydi.

Törene GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve akademik törenin ev sahibi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günhan Erdem, davetliler, diğer fakülte dekanları, yüksek okul müdürleri, akademik ve idari kadro, öğrencilerin yanında aileler katıldı.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günham Erdem'in himayesinde gerçekleşen törende, beyaz önlük giydirilmesi, yemin metinlerinin hep birlikte seslendirilmesi ve kısa sunumların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.