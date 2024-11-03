GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi meme kanseri konusunda erkinlikler düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı (1-31 Ekim) kapsamında seminer ve yürüyüş düzenledi.

GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Saima Tasneem başkanlığında “Meme Kanseri Cinsiyet Tanımaz” konulu seminer düzenlendiği kaydedildi.

Seminerde, meme kanseri hakkında multidisipliner açıdan bilgi verildi, meme kanserinin kadınlarda olduğu kadar, erkeklerde de görülebileceği ve erken teşhisin hayat kurtaracağı vurgulandı.

Daha sonra akademik kadro ve öğrencilerin katılımıyla Girne Kordonboyu ve Antik Limanı'nda "En Ucuz İlaç; Sağlık İçin Hareket" temasıyla yürüyüş yapıldı.

Açıklamaya göre, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, söz konusu etkinliklerle Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde planladığı faaliyetlerini de tamamlamış oldu.