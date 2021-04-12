GAÜ ‘sağlık yönetimi ve inşaat yönetimi’ yüksek lisans programı ‘edunıversal top 2021’de ilk 100 arasında yer aldı

GAÜ “Sağlık Yönetimi ve İnşaat Yönetimi” yüksek lisans programı, Fransa merkezli “Eduniversal Best Ranking Top 2021” değerlendirme sonuçlarında ilk 100 arasında yer aldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) yapılan açıklamaya göre, GAÜ programları, Avrasya ve Ortadoğu’nun en başarılı ilk 10 üniversitesi kategorisine de girdi.

Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ’nün elinde bulundurduğu “uluslararası öğrenci-personel” oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda, GAÜ, Ortadoğu ve Avrasya’daki Ekonomi, İşletme, Pazarlama, Finansal Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası İşletme Yönetimi alanlarında da en iyiler arasına girdi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği ve katkısı bulunan akademik- idari kadro ile GAÜ öğrencileri ve mezunlarını kutladı.

“Haftaya böyle güzel bir haber ile başlamak çok güzel” diyen Akpınar, “Bu ve benzer başarı örnekleri, bizim ilk günden beri ortaya koyduğumuz gerçeklerimizdir. Bu başarı, 35’inci yılımızda bizler için bir onur olmuştur. Çok büyük bir başarı. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 16:38