Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ heyetinde Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, Doç. Dr. Enver Gülseven ile Yrd. Doç.Dr. M. Sadık Akyar da yer aldı.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda öğrenciler ile bir araya gelen Töre, siyaset bilimi okuyan öğrencilerin dünya siyasetine ve devlet yönetimine ilgi duymalarının güzel olduğunu bu alanda da yapılan ziyaretlerin öğrenciler açısından önemli olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okumanın büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Töre, öğrencilerden mezuniyetlerinin ardından yaşadıkları ülkeyi ve eğitim aldıkları üniversitelerini unutmamalarını istedi.

Töre, KKTC’nin sadece Türkiye tarafından tanındığını, üniversiteler sayesinde ise 140’dan fazla ülke ile iş birliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Töre, “Hangi ülkeden olursanız olun öncelikle cesur, haklı ve inandığınız davada dik durun.” dedi.

Filistin’de yaşananlarının bir benzerini Kıbrıs Türk Halkı’nın da yaşadığını belirten Töre, “Bugün dünyanın ne kadar adaletsiz olduğunu dün de biz görmüştük.” ifadelerini kullandı.

“Dünyada büyük emperyalizm güç yarışı yaşanıyor, Filistin ve Ukrayna’da siviller katlediliyor.” diyen Töre, “Ukrayna ve Filistin halkları ile dayanışma içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

Töre, “İnsanların dini, dili ve rengine bakmıyoruz bizim için önemli olan insan olması ve içerisinde insan sevgisi taşımasıdır.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, öğrencilere Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu gezdirdi.