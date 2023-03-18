GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahoğlu, “Çanakkale Geçilmez”i anlattı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Emekli Büyükelçi Dr. Hasibe Vehbi

Şahoğlu, Türk tarihinin en önemli sayfalarından birini teşkil eden Çanakkale Savaşı ve Zaferi'ni konusunda açıklamalarda bulundu.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Şahoğlu, 915 Mart'ında; Birleşik Krallık, Fransa, Anzak Devletleri kuvvetleri ile Sömürge birliklerinden oluşan İtilaf Devletleri Armadası’nın, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine girip ancak acı bir şekilde geriye püskürtüldüğü, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden biri olan ve Gelibolu Yarımadası'nda 1916 yılına kadar süren Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları'nın sonunda elde edilmiş Türk zaferinin, topyekun istiklal mücadelesinin en anlamlısı olduğunu söyledi.

Zaferin olağanüstü büyüklük içeren fedakarlıklar, zorluklar ve kadim geleneklere sahip Türk Ordusu'nun üstün komuta kabiliyeti ve ile Mehmetçiğin efsanevi karşı koyuşuna bağlı elde edildiğine işaret eden Şahoğlu; Anafartalar Grup Komutanı olarak henüz Kurmay Albay rütbesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş alanında ve sonrasında büyük bir komutan olarak, dünya sahnesine çıktığına da vurgu yaptı.

Orada, 'Zafer Kokusu'nu hissettim

Geçtiğimiz dönemde Çanakkale'de temas ve ziyaretler gerçekleştirme şansını bulduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Şahoğlu şöyle konuştu:

“Çanakkale’ye gittiğimde özlem içerisindeydim. O topraklara sinmiş zafer kokusunu yoğun duygular içinde hissettim. Şehitlerimizin kabirlerinde sonsuz minnettarlığımı sundum, bu haklı savaşın şehitleri, gazileri; bize bıraktıkları ülkemizin baştan bölünmesine canları kanları ile engel oldular. Bu fedakarlık anıtları coğrafyasının, herkes tarafından görülmesini arzu ederim. Çanakkale Zaferi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nı ateşlemiştir. Dünya ulusları; Askerlerimizin insancıllığını, savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.”

Şahoğlu, GAÜ Medya ile gerçekleştirdiği söyleşide, Çanakkale ziyareti sonrası kaleme aldığı şiiri de okudu.

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18/03/2023 15:47