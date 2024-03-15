GAÜ Tıp Fakültesi'nde “14 Mart Tıp Bayramı” kutlandı

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde beyaz önlük giyme töreni ve seminer düzenledi.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre törene, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Beyaz önlük giydirme töreninin ardından Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan “Depreme Medikal, Psikolojik, Sosyolojik Yaklaşım ve Çözüm Önerileri” adlı sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda, Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Biyokimya Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem, Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aysin Sınal, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Feyza Arman Bhatti, ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uz. Dr. Hüseyin Cenkler'in bildiri sundu.