GAÜ Turizm Yüksekokulu Dekanı Maraouch: Ülke Turizmi için Herkesin Özverili Olması Gerek

Dr. Maraouch, turizmin; dünyanın en büyük endüstri ve işveren sektörlerinden birisi olduğunu belirttiği açıklamasında, turizmin ülke ekonomisinin başlıca yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi.

“Gastronomi İnsanları Etkilemek için En Hızlı Yoldur”

Dr. Fadiha Maraouch, gastronominin insanları etkilemek için en hızlı yol olduğunu söyleyerek, yemek ve kültürün her zaman insanlar için var olduğunu; çağımızda medya, globalleşme ve internet sayesinde insanlar yemek yapımını ve tatlarıyla daha çok ilgilenmeye başladığını ve bu gelişmelerin gastronomi alanı için umut vaat edici olduğunun altını çizdi.

“Ülke Turizmi için Herkesin Özverili Olması Gerekmektedir”

Maraouch, “ GAÜ Medya aracılığıyla sevdiği mesleği yapmak isteyenlere sabretmelerini ve işlerini tutku ile yapmalarını tavsiye ederim. Herkes yaptığı işi sevmek zorunda. Hangi alanda olursa olsun insanlar işlerini yaparken yaşadığı ülkenin elçisi rolünü üstlenmesi gerekmektedir. Ülke turizmi için herkesin özverili olması gerekmektedir. Farklı kültürlerden ve yaşam alanlarından insanlar ülkemize geliyor onlara dürüstçe verebileceğimiz en iyi tavsiyeleri veremiz gerekiyor. Kaldıkları yerden keyif almaları gerekiyor çünkü biz sadece onlara ürün satmıyoruz aynı zamanda her zaman hafızalarında tutacakları anılar da veriyoruz. Onlar geri döndüklerinde etrafındaki herkese gittikleri yeri anlatacaklardır dolayısıyla anlattıklarıyla diğer insanlar ilgilenmeli herkes elçi görevini görüyor pozitif olmamız gerekiyor çünkü bu çok insanı etkiliyor. Çok yorgun olabilirsiniz veya bir sürü faklı yerde gelen insanlarla ilgilenmiş olabilirsiniz ama elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasın” dedi.