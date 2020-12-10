GAÜ Uluslararası Diplomasi Okulu (INTSOD) açılıyor  

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi, GAÜ Uluslararası Diplomasi Okulu Direktörü (UDIO) Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar, GAÜ bünyesinde Almanya ve İsviçre Merkezli Dünya Diplomatlar Birliği ile işbirliğinde kurulan “Uluslararası Diplomasi Okulu(INTSOD)” yakında açılacağını açıkladı.

Sadık Akyar, INTSOD vizyon ve misyonu hakkında şu bilgileri verdi:

“GAÜ Uluslararası Diplomasi Okulu vizyonu, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve siyasetin klasik araç, usül ve boyutlarının, bilgi teknolojileri ve araçları ile yeniden değerlendirerek yorumlamayı, bu konularda yeni ortaya çıkan durum ve gelişmeleri yakından takip ederek paydaşlarının durumsal farkındalıklarını arttırmayı, katılanlara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika vermeyi ve bu alanda söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Okul bu konular ile ilgili duruma göre gerekli akademik toplantı ve aktiviteleri de düzenleyecektir.

GAÜ Diplomasi Okulu’nun misyonu; öğrencilere, master ve doktora öğrencilerine, devlet kurum ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluş ve özel sektörün temsilcilerine, bu konulara ilgi duyan herkese; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi ve Siyaset alanının, bilinen klasik araç ve boyutlarının, günümüzde bilgi teknolojileri yaptığı etkileşimi anlatmak, bu araç ve boyutlara ilave edilen günümüz dinamiklerinin, ortaya çıkan yeni kavram ve anlayışların neler olduğunu aktarmaktır. Alanında tecrübeli ve deneyimli personel ile verilen eğitim ve programları BM VE AB’ye akredite bir kuruluş olan Almanya ve İsviçre merkezli ‘Dünya Diplomatlar Birliği’ onaylı bir sertifika ile vererek, paydaşlarının, kendi fonksiyonel alanlarında, eşdeniklerine göre bir adım önde olmalarını sağlamaktır…”

GAÜ Diploması Okulu’nun eğitim modülleri

Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar, GAÜ Diploması Okulu’nun eğitim modüllerini ise şöyle açıkladı:

“-Diplomasi 4.0, İklim Değişikliği Diplomasisi,

-Dijital ve Siber Diplomasi,

-Kamu Diplomasisi ve Çok Kutuplu Dünya,

-Çok taraflı Diplomaside Etkili Yazışma,

-Gıda ve Ticaretinin Güvenliği,

-Kimseyi Arkada Bırakma (Leaving No One Behind-BM 2030 Ajandası),

-Barış, Güvenlik ve Gelişim Süreci,

-Liderlik Özellikleri ve Gelecekte Liderlik,

-Uyuşmazlık ve Çatışmaların Çözümü, Arabuluculuk ve Görüşme Teknikleri”

“GAÜ, KKTC insan gücü oluşturulmasına gerekli katkıyı vermeye hazır”

GAÜ’nün KKTC insan gücü oluşturulmasına gerekli katkıyı vermeye hazır olduğunu ve gelecekte bu modüllere yenilerinin ilave edileceğini belirten Akyar, çünkü GAU Diplomasi Okulu’nun dinamik karakterli olduğunu belirtti.

Diplomasi ve uluslararası ilişkilerde en son gelişme ve tekniklere göre güncelleme yaptıklarını ifade eden Akyar, KKTC’nin yeni bir döneme girdiği bu günlerde GAÜ olarak, daha önceleri olduğu gibi sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Akyar, KKTC kurumlarının ihtiyacı olan insan gücünün oluşturulması ve eğitimlerine gerekli katkıyı sağlamaya, deneyimli kadrolarıyla GAÜ ve INTSOD olarak hazır olduklarını kaydetti.

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10/12/2020 17:22