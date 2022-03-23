GAÜ: Uygarlığın en temel göstergelerinden biri ağacı ve ormanı korumaktır

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

GAÜ tarafından yayımlanan mesajda, uygarlığın temel göstergelerinden birinin ağacı ve ormanı korumak olduğu belirtilerek, doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan ormanların korunması ve verimli kullanılması konusunda özellikle eğitim kurumlarında bulunan akademisyenlere büyük görevler düştüğü kaydedildi.

Bu konularda mutlaka bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, ağacıyla, ormanıyla, toprağıyla bu ülke bizlerindir. Ormanlarımıza, ağaçlarımıza yani ülkemize sahip çıkmak bizlerin en ulvi görevlerindendir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en paha biçilmez mirasımız olan ormanlarımızı bilinçli bir şekilde hareket ederek korumalı ve yaşatmalıyız. Orman nefestir, o yoksa biz de yokuz” ifadelerine yer verildi.

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23/03/2022 19:51