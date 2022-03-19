GAÜ uzatmada kazandı: 70-58

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG’de sekizinci hafta Cuma günü Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.

Girne, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmadan uzatma periyodu sonunda 70-58’lik skorla galibiyetle ayrılan GAÜ zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin ilk periyodu 17-17 eşitlikle sonuçlanırken, UKÜ 31-29’luk üstünlükle devreyi tamamladı. Üçüncü periyotta 44-41 üstünlük GAÜ’ye geçse de mücadele 58-58 eşitlikle tamamlandı. Maçın uzatma periyodunda ise GAÜ elde ettiği 12-0’lık seri ile 70-58 galip gelerek ligde oynadığı sekizinci maçından yedinci galibiyetini çıkardı.

GAÜ’den 23 sayı 17 ribaunt ile oynayan Praise Okafor ön plana çıkan isim olurken, UKÜ’den 18 sayı ile oynayan Ramzi Qumsiesh ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Bu habere tepkiniz:



19/03/2022 12:38