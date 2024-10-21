GAÜ ve Bekiroğulları şampiyon

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21/10/2024

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GAÜ ve Bekiroğulları şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Nazlime Sporcuoğlu U11 Takım Şampiyonasını Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirdi.  

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarını yoğun bir tempoda sürdürmeye devam ediyor.

Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu anısına U11 Takım Şampiyonasını Cumartesi günü gerçekleştirdi ve dereceye giren takımlar belirlendi. Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi, erkeklerde ise Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği turnuvayı ilk sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri şampiyonası sonrasında takdim edildi.

Dereceye girenler takımlar şu şekilde;

U11 Nazlime Sporcuoğlu Kız Takımlar Sıralaması

1.Girne Amerikan Üniversitesi

2.Net Spor

3.Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği

U11 Nazlime Sporcuoğlu Erkek Takımlar Sıralaması

1.Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği

2.Arucad Anka Spor Derneği

3.Girne Amerikan Üniversitesi

4.Gönyeli Spor Kulübü

5.Sütlüce

6.Gühad Spor Derneği

 

21/10/2024 13:24
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TAGS: GAÜ, Bekiroğulları
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