GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı paneli düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akademik Koordinatörlüğü’nde, Girne Koleji Afyon kampüsü organizasyonu ve Girne Kolejleri Merkezi’nin katkılarıyla "Büyük Taaruz Paneli" düzenlendi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Akademik Koordinatörlüğü'nde Girne Koleji Afyon Kampüsü konferans salonunda yer alan panele, resmi makamların yanında, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Afyon halkı da katıldı.

Moderatörlüğünü GAÜ Genel Sekreteri ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar'ın yaptığı panele, Emekli Tümg. Ahmet Yavuz ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devletler Hukuku Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hakan Arıdemir konuşmacı olarak katıldı.

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26/08/2022 14:38